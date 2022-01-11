Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, ülke meselelerine dair fikir alışverişinde bulundu.
Haber: Kaan ULU/ANKARA,
Kaynak: DHA
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