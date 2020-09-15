Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'nun salona gelişi

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davutoglu yakisani yapiyor karekteri kemal bege uygun ne yapsin, insanin Allahdan korkusu olmayinca, gelsin sehit annelerine izah etsin, Rabbim reisi basimizdan eksik etmesin, devletimizi milletimizi sen bunlardan koru.

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