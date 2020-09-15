Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
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