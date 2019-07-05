Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

İbrahim MAŞE - İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'yı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik ediyor. CHP heyetinin ilk durağı CHP Çatalca İlçe Başkanlığı oldu. Partililer ile bir araya gelen heyet, ardından AK Partili Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından konuşan İmamoğlu, "Seçim bitti, artık hizmet zamanı. Başkana hayırlı olsun ziyaretine geldik" dedi. Üner ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ardından bir köy kahvesine girdi. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na börek ikram etti, fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra Örencik Mahallesi'ne geçti.

