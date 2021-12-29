Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yüksek KPSS puanına rağmen mülakatta elenen öğretmenlere destek! Paylaşımlar peş peşe geldi - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakatta düşük puan alarak tercih yapma hakkı kazanamayan öğretmenlere destek verdi.

ÖĞRETMEN ADAYI SOSYAL MEDYADAN İSTAN ETTİ

Sare Halıcı isimli bir kişi KPSS 10 puan türünden aldığı 92.790 puana rağmen sözlü sınavdan 58 puan alarak elendiğini gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Gece gündüz çalışarak aldığım puanın onca emeğimin karşılığı! #mülakatahayır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: YARIN SADECE BU KONUYLA İLGİLENECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, KPSS'den 92,79 puan almasına rağmen sözlü sınavda 58 aldığı için tercih yapmaya hak kazanamayan Sare Halıcı'nın sınav sonucunu paylaşarak, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.

BİR ÖĞRETMEN DAHA İSYAN ETTİ, İMAMOĞLU DESTEK VERDİ

Benzer bir isyan da Sultan Fidan isimli kullanıcıdan geldi. KPSS'ye "iki yıldır emek verdiğini" ifade eden bir Fidan, biyoloji branşında birinci olduğunu gösteren sınav sonucunu ve sözlü mülakatta elendiği için tercih yapmaya hak kazanamadığını belirten belgeyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketleyen Sultan Fidan adlı kullanıcı, paylaşımında, "İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS'de bölümümde 1'inci oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten kişiye, "Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınınla ilgili İBB'de işe alım olursa mutlaka başvuruda bulun" ifadeleriyle destek verdi.