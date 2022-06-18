Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, İzmir'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, İzmir'de Bir Araya Geldi

18.06.2022 23:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İzmir Güzelyalı’da bir kafede bir araya geldi. İki lider, çay içerek sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İzmir Güzelyalı'da bir kafede bir araya geldi. İki lider, çay içerek sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar için İzmir'de bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İki lider, Güzelyalı'da bulunan bir kafede çay içerek sohbet etti.

İki liderin buluşmasında; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir ve Şerafettin Kılıç ile Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da yer aldı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güzelyalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, İzmir'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

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