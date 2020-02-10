Kılıçdaroğlu ve MHP'den 'İdlib' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve MHP'den 'İdlib' mesajı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve MHP'den 'İdlib' mesajı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejimin saldırısında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu ve MHP'den 'İdlib' mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejimin saldırısında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdarıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan yazılı açıklamada ise, "İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimiz şehit düşmüş, 5 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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