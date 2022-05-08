Kılıçdaroğlu ve Yavaş Abb'nin Kalkınma Projesini İnceledi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarımı canlandırmak için başlatılan Başkent Ankara Kalkınma Projesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Ankara Kalkınma Projesi'ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inceledi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile birlikte olan fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da tarıma hayat vermek için başlattığımız Başkent Ankara Kalkınma Projemizi (BAKAP) yerinde inceledik. Kalkınmanın ilk adımı yerli üreticilerimize destek olmak. Ankara'da hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

İnceleme gezisine Selvi Kılıçdaroğlu ile Nursen Yavaş da katıldı.