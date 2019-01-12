Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Vefat Eden Dayısının Eşi Belgüzar Gündüz'ün Cenaze Törenine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Vefat Eden Dayısının Eşi Belgüzar Gündüz'ün Cenaze Törenine Katıldı

1 saat önce

- Cenaze töreninden görüntüler İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden dayısının eşi Belgüzar Gündüz için Bakırköy Amine Hatun camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

- Cenaze töreninden görüntüler İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden dayısının eşi Belgüzar Gündüz için Bakırköy Amine Hatun camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:40 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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