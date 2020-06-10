Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

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