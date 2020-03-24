Kılıçdaroğlu video konferansla belediye başkanları ile toplantı yaptı - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu video konferansla belediye başkanları ile toplantı yaptı
6 saat önce
Kılıçdaroğlu video konferansla belediye başkanları ile toplantı yaptı.
Kılıçdaroğlu video konferansla belediye başkanları ile toplantı yaptı
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:25 Kaynak: DHA
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