Üye Girişi
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)

30.07.2021 19:14

Son dakika gündem haberi... KILIÇDAROĞLU YANGIN BÖLGESİNDECHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye geldi.

KILIÇDAROĞLU YANGIN BÖLGESİNDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye geldi. İlk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye birimini ziyaret ederek yangın hakkında genel bilgiler alan Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Antalya milletvekilleri ve CHP'li ilçe belediye bakanları ile parti yöneticileri eşlik etti.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ LAZIM'Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız gerçekten de olağanüstü çaba harcıyorlar. Can kaybı, mal kaybı var. Öncelikle bölgenin en azından afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Bu çağrıyı hükümet yetkililerine yapmak benim görevim. Olayın boyutları umarım daha fazla derinleşmez. Her yıl mutlaka orman yangınları çıkar, bir şekliyle bir bölgede sel olur, şöyle veya böyle belli aralıklarla da olsa depremi de yaşarız. Ama sanki bunları ilk kez yaşıyormuşuz gibi sıfırdan önlem almaya çalışırız. Türkiye'yi yöneten iktidarın en büyük zaafı bir planlama, bir öngörü söz konusu değil" dedi.'THK'NIN 2002'DE 19 UÇAĞI VARDI'Dün Türk Hava Kurumu ile görüştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "THK Cumhuriyetle yaşıt bir kurum. Size bazı rakamlar vereceğim ve emin olun vereceğim rakamları devleti yönetenler bilmiyor. Bilmedikleri içindir ki zaten önlem almayı bilmiyorlar. Olay, yangın, can ve mal kaybı oluyor konvoylar halinde bakanlar geliyor. Peki kardeşim niye önlemi zamanında almıyorsunuz siz? Her yaz yangın oluyor mu, oluyor. Sadece bizim ülkemizde mi hayır, pek çok ülkede. Bakın THK'nın 2002'de 19 uçağı vardı yangınları söndürmek üzere. 19 uçağı, 19 pilotu vardı, bu uçaklardan 4'ü İstanbul, 4'ü İzmir, 4'ü Çanakkale, 4'ü Edremit'te bekliyor sürekli yaz aylarında ve 3 uçakta sürekli havada seyir halinde, yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. Peki şimdi sormamız gerekiyor, 2002'de 19 pilot 19 tane de yangın söndürme uçağımız varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar, bana örneği bir Allah'ın kulu çıkıp anlatsın, yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı ya?"ORMAN BAKANINA İHALE ELEŞTİRİSİEleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Yangın var, 'efendim ihaleye çıktık.' Bakan şunu söylüyor, 'yangın söndürme uçağı envanterimizde yok' diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız Allah aşkına. Her yıl orman yangını olur ama beylerin envanterinde yangın söndürme uçağı yok. Peki madem 19 yıldır iktidardasın, her yıl bir tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 tane yangın söndürme uçağımız olacaktı. Şimdi ben bunları söyledim diye kızıyorlar ama ben bunları söylemek zorundayım. Devleti yönetenler devleti tanımıyorlar. THK var mı, var. 2002'de 176 bölgede orman yangını çıktı. THK derhal müdahale etti, 176 yerde orman yangını çıktığından kimsenin haberi bile olmadı. Yangın başladığı andan itibaren müdahale ediyorlardı. Uçaklar, pilotlar, hemen müdahale vardı. Bunların hiçbirisi yok" diye konuştu.'HER YIL İHALEYE ÇIKILMAZ'Ormanların yüzde 98- 99'unun kayalıklar, vadiler ve koylarda olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Yani insanın ve araçların yangını söndürmek için ulaşamayacağı yerlerde. Ancak havadan müdahale edebilirsiniz, onda da yangın söndürme uçaklarının olması lazım. Helikopterlerin de kendine göre riskleri var. Pervane döndüğünde çam kozalaklarını daha uzağa itiyor ve yangını büyütüyor aslında. Bunu ben söylemiyorum, bu işin uzmanları anlatıyor. Neleri yapmalıyız, hep eleştirdik ama devleti tanıyan, bilen bir kişi olarak yine hükümete samimi bir çağrıda bulunuyorum. Bir THK'yı yeniden eski görkemli günlerine kavuşturun. Cumhuriyetle yaşıt bir kurum, dedelerimizin mirası, bu kurumu yok etmek değil yaşatmak gerekiyor. THK'nın devletin ihalesine girmesine gerek yok, bu konuda gerekirse bir yasal düzenleme yapılsın. Versinler kanun teklifini bizde 'evet' diyeceğiz. Onlar vermiyorsa biz verelim 'evet' desinler. Yangın söndürme olayı yıllık ihalelerle yapılmaz. Böyle bir garabet yoktur. 10- 15 yıllık yaparsınız. Ona göre insanlar uçaklarını alır. Bir sürü aksaklık var ve bugün geldik bu noktaya."UÇAK ELEŞTİRİSİBuradan Türkiye'nin çıkması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı, "Var olan sistemin Türkiye'yi nereye getirdiğini hep beraber görüyoruz. Her olay çıktığında sanki yeniden çıkmış gibi kabul ediyorlar. Yeniden değil kardeşim ya, sel geliyor sanki bu sene ilk kez sel geldi diye görüyoruz veya öyle anlatıyorlar. Yangın oluyor sanki Türkiye'de ilk kez orman yangını oluyor. ya bugüne kadar hep oldu. 176 yerde orman yangını oldu 2002'de ama çözüldü. Günlerdir çözülmüyor, nerede uçaklar? İHA'ların da süratle devreye konulması lazım. Belli bölgelerde belli uçakların hazır olması lazım. Yaz aylarında böyledir bu, gerçeği görmesi lazım devleti yönetenlerin ama devleti yönetenler bu gerçeği görmüyor. Kendine 13 uçak alacağına, bir tane yeter kardeşim. 12 tane de yangın söndürme uçağı alsaydın. Vatandaş perişan, can kaybı var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mal kaybı var, insanlar perişan" diye konuştu.BAKANLAR GELDİ GİTTİ NE OLDU?CHP'li belediye başkanlarının günün 24 saati çalıştığını ve liyakatli olduklarını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Bir sorun çıktığı andan itibaren süratle olaya müdahale ediyorlar. Nasıl çözeriz diye çaba harcıyorlar. Ben söylüyorum yine belediye başkanlarımıza sadece aklınızla değil yüreğinizle de hareket edin. İnsanlar bizim insanımız, doğa bizim doğamız, ağaçlar bizim ağaçlarımız. O dağda gezen hayvanlar da bizim hayvanlarımız. Hiçbir canlının zara görmesini istemeyiz. Devlet yönetimi aklı, öngörüyü, tarihi bilmeyi, olayların hangi mecralardan çıktığını toplumu aydınlatmak gerekir. Bunların hiçbirisi yok şu anda. Toplum yeteri kadar bilgilendirilmiyor. Bakanlar geldi gitti ne oldu Allah aşkına. 'Efendim kampanya açalım vatandaştan para toplayalım.' Hani ne oldu da vatandaştan para topluyorsunuz kardeşim. Nereye harcadınız bu vatandaşın ödediği vergileri? Her seferinde kampanya, kampanyadan sonra alınan paraların da ne olduğunu kimse bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi, anlayış olmaz. Böyle bir sistem de olmaz. Bu sistem topluma, insana, Türkiye'ye zarar veriyor."SABOTAJ İDDİALARIYLA İLGİLİ DE KONUŞTUYangın bölgesinde köylüleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yangın nedeniyle Antalya'ya yardım gönderen AK Parti'li, CHP'li tüm belediyelere de teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, yangınlarla ilgi sabotaj iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Bu konuda İçişleri Bakanı, AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı açıklama yaptı. Elde hiçbir somut veri yok. Dolayısıyla eğer sabotajsa olay çok daha vahim. O zaman siz Türkiye'yi hiç yönetemiyorsunuz. Adamlar gelecek Türkiye'nin her tarafına yangın çıkaracak ve siz bir kolaycılığa sapacaksınız, efendim onlar çıkardı yangını. Peki sen devleti yönetmiyor musun kardeşim? Umarım böyle bir şey yoktur. Çünkü gerek İçişleri Bakanı'nın arkadaşlarımıza yaptığı açıklama. Gerek bugün sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamada somut bir veri olmadığı ifade edildi."Kılıçdaroğlu, uçak ve THK konularında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarıyla ilgili sorular üzerine sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanı; tarımın, toprağın, yangının ne olduğunu biliyor mu? Yangın söndürme uçakları diye bir kavramın olduğunu biliyor mu ve aynı bakan şunu söylüyor 'bizim envanterimizde yangın söndürme uçakları yok'. Demek ki böyle bir envanter varmış zamanında ama beyefendi geldikten sonra böyle bir envantere ihtiyaç hissetmemiş. Dünyadan habersiz. Sayın Erdoğan'ın THK'dan haberi var mı acaba, THK ne zaman kuruldu? Dünyadan haberi yok, Türk Hava Kurumu'ndan zaten hiç haberi yok. Envanterinde yok, ne demek yok, var efendim, ben görüştüm. Ama şu anda uçak kalksın müdahale etsin dediğiniz zaman pilot yok. Bir yıllık ihale olur mu? Sırf THK ihaleye girmesin diye ihale şartlarını değiştirdiler. ya biz kendi ormanımızdaki yangını söndürmek için dışarıdan ihaleyle uçak mı alacağız? ya bu ülke kendi uçağını yapıyor diye övünüyor değil mi? Denizden suyu alacak buraya dökecek. Bunlar çok komplike uçaklar değil. Envanterde var, şu anda hala var ve bekliyor. Ama Erdoğan bilmez, çünkü Erdoğan devleti yönetmiyor. Devletin ne olduğunu bilmiyor. Sadece sarayı biliyor. Sarayın etrafını biliyor. Etrafındaki insanlardan birisi gelip bir cevap vermiyor, bir bilgi sunmuyor. Açsın THK'nın başkanına sorsun, THK nedir, hangarda hangi uçaklarınız var, bu uçaklar neden bekliyor ve pilotların görevine neden son verdiniz."


Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)

Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler 19:49 Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor 19:23 Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı 19:08 Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var 18:02 Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor 17:50 Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı 17:24 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi         
20:07
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi         
19:33
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı         
19:09
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi         
14:17
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 20:26:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement