Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz (3) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz (3)

19.09.2022 21:35
Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz (3)

ELAZIĞ'A GELDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Malatya'daki temaslarının ardından Elazığ'a geldi.

ELAZIĞ'A GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Malatya'daki temaslarının ardından Elazığ'a geldi. Halk oyunları ekibi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2 günlük program kapsamında yarın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine ve ardından partisinin grup toplantısına katılacak.

Serhat ÖZDEMİR-Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, -


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz (3) - Son Dakika

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