CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Adıyaman ve Malatya 'daki temaslarının ardından Elazığ 'a geldi. Halk oyunları ekibi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2 günlük program kapsamında yarın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin temel atma törenine ve ardından partisinin grup toplantısına katılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz (3) - Son Dakika

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