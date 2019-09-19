Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu yaralı itfaiyeciyi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu yaralı itfaiyeciyi ziyaret etti

13 dakika önce

İstanbuhl DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki patlamada yaralanan itfaiye erini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu yaralı itfaiyeciyi ziyaret etti, System.String[]

İstanbuhl DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki patlamada yaralanan itfaiye erini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki sanayi tesisi yangınında yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Polat yoğun bakımda olduğu için aileyle görüştü.

Görüntü Dökümü:
---------
-Ziyaretten görüntüler
-Açıklamalar


Kemal Kılıçdaroğlu, İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın köklü kestane şekeri markası Kafkas konkordatodan çıktı
Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu yaralı itfaiyeciyi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]