Kılıçdaroğlu yaralı itfaiyeciyi ziyaret etti
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İstanbuhl DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki patlamada yaralanan itfaiye erini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
İstanbuhl DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki patlamada yaralanan itfaiye erini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki sanayi tesisi yangınında yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Polat yoğun bakımda olduğu için aileyle görüştü.
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