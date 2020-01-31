Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2) - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, doktorlardan da bilgi aldı.

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