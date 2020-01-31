Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:03 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, doktorlardan da bilgi aldı.
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