Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)

16 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da, depremde yakınlarını kaybeden Aslan ve Elidar Ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, doktorlardan da bilgi aldı.

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Kılıçdaroğlu, yaralıları ziyaret etti (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:03 Kaynak: AA
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