Kılıçdaroğlu: "(Yargı reformu) Bu ülkede adaletin olmadığını gösteriyor"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:49 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
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