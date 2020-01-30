Kılıçdaroğlu, yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Elazığ'a gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak, depremzedeleri ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinin ardından Malatya'ya geçecek, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da eşlik edecek.