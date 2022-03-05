Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak (2)

'HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi'nce düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılına Yeni Adım' programına katıldı. Kılıçdaroğlu, birlikten güç doğduğunu belirterek, "Beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız, birlikten güç doğacaksa gücümüzü göstermeliyiz. Birlikten güç doğarsa bundan en büyük yararı millet görecektir. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Ayrıştırdılar, böldüler; ama inadına ayrışmayacağız, kimseye kin duymayacağız. Bir yola çıktık, bu yol milletin umudu. Bu yolda kimsenin kişisel bir beklentisi yoktur. Biz beraber yola çıktığımız zaman güven duygusunu pekiştirmiş olacağız" dedi.

'HEP BERABER MİLLET İTTİFAKINI ALKIŞLAYACAKSINIZ'Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çaba harcadığını vurgulayarak, "Seçimlerden önce belediye başkanlarımızın aleyhine neler söylenmedi ki. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bizi kavga ettirmek isteyebilirler, onların bu konuda maharetleri de var. Cumhuriyetin 100'üncü yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bütün Türkiye 'de millet ittifakının iktidar olduğunu, işsizlik ile nasıl mücadele ettiğimizi, herkesi kucakladığımızı düşünün, huzurun egemen olduğu bir coğrafyayı düşünün. Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil, Millet İttifakı 'nın belediye başkanlarıdır. Onlar ayrım yapmıyorlar, herkesi kucaklıyorlar, ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar; alkışı hak ediyorlar. İnşallah sizlerin desteği ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz, hep beraber Millet İttifakı'nı alkışlayacaksınız, bunun günü yakındır" diye konuştu.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Telaşlanmasın Erdoğan. Bizi izlemeye devam etsin. Ama kendisine bir mesajım olmuştu; elektrik zammındaki KDV'yi hazirana kadar sıfırlasın. Bizi izlemeye devam etsin, görecek, geliyor gelmekte olan" dedi.