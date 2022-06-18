Kılıçdaroğlu: "Yaşamı Boyunca Daima Cumhuriyete Bağlılığını İfade Eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Yaşamı Boyunca Daima Cumhuriyete Bağlılığını İfade Eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

18.06.2022 03:25
Kılıçdaroğlu: "Yaşamı Boyunca Daima Cumhuriyete Bağlılığını İfade Eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Süleyman Demirel, demokrasiye olan inancıyla örnek bir siyasetçi, kurallara ve kurumlara olan bağlılığıyla örnek bir devlet adamıydı. Yaşamı boyunca daima Cumhuriyet’e bağlılığını ifade eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 7'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum” mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Süleyman Demirel, demokrasiye olan inancıyla örnek bir siyasetçi, kurallara ve kurumlara olan bağlılığıyla örnek bir devlet adamıydı. Yaşamı boyunca daima Cumhuriyet'e bağlılığını ifade eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 7'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum" mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, vefatının yıl dönümünde, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla andı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı mesaj, şöyle:

"Süleyman Demirel, demokrasiye olan inancıyla örnek bir siyasetçi, kurallara ve kurumlara olan bağlılığıyla örnek bir devlet adamıydı. Yaşamı boyunca daima cumhuriyete bağlılığını ifade eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 7'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum"

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Yaşamı Boyunca Daima Cumhuriyete Bağlılığını İfade Eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Yaşamı Boyunca Daima Cumhuriyete Bağlılığını İfade Eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
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