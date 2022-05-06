CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

06.05.2022 10:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırası'ndan bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.

Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaşamlarını 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler Deniz Gezmiş ve arkadaşları 'Bir Avuçtular Deniz Oldular' sergisiyle anıldı Deniz Gezmiş ve arkadaşları 'Bir Avuçtular Deniz Oldular' sergisiyle anıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı - Son Dakika


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