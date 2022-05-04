Kılıçdaroğlu: "Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur"

04.05.2022 15:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinde elektriklerin kesik olduğu bir haftaya ilişkin videoyu; “Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinde elektriklerin kesik olduğu bir haftaya ilişkin videoyu; "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" notuyla paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılında faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesilen yurttaşları Türkiye'nin gündemine taşımış, yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek ve yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için elektrik faturasını ödememişti. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte elektrikleri kesilen evinde bir hafta boyunca elektriksiz yaşadı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, bu bir hafta boyunca elektriksiz kalan yurttaşların sorunlarına dikkat çekmek için yaptığı açıklamaları ve karanlık evde yaşadıklarını içeren bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur."

Videonun sonunda ise "Birimiz karanlıktaysak hiçbirimiz aydınlıkta değiliz; Geliyor gelmekte olan" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu: Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur
Kılıçdaroğlu: Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur
Kılıçdaroğlu: Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur
Kılıçdaroğlu: Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Yedi Karanlık Gecede, Mücadelemin Sıradaki Adımlarını Düşündüm. Kolay Olmayacak Biliyorum. Vatanı Satanlarla Mücadele Sert Olur" - Son Dakika
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