Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (3)
Son Dakika Politika Haber

Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (3)

1 saat önce

SERİNHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti.

Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (3), System.String[]

SERİNHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti. Serinhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve ilçe sakinleri karşıladı. Belediyede Kılıçdaroğlu'na, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Gemi, ilçelerinin leblebi ve bıçak üretimi konusunda ön planda olduğunu, Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise kendisine ikram edilen leblebilerden tattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Serinhisar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Borucu tarafından yapılan pala ve ilçede üretilen leblebilerden hediye edildi.
'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRALIM'
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Serinhisar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin kritik süreçte olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz. Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP'ye oy versinler. Biz Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçe başkanlığının yeni binasının açılış kurdelesini kesti.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Serinhisar, Denizli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı: Araçlar meselesi kapanmış değil, daha yeni başlıyoruz
AK Parti'nin üye sayısı 2 ayda 56 bin 260 kişi düştü MHP'li Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]