Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (2)

NAZİLLİ'NİN İYİ PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçiminde partisinin ve 'millet ittifakı'nın adaylarının kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da, Çine'den sonra Nazilli'ye geçti. Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, yöresel yiyecekler ikram edildi. Kılıçdaroğlu da ikram edilen yoğurttan tattı. Ziyaretten sonra belediye önünde toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, Nazillilere seçimdeki başarı dolayısıyla teşekkür ederek, konuşmasına başladı.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir hayli zorluğumuz var. Bunları aşmamız lazım. Neyle aşacağız? Aklımızı kullanarak, bir araya gelerek, aşacağız. Bir araya gelip, demokrasiyi savunursak Türkiye, bütün bu zorlukları aşar. Niye aşmasın? Biz beraber, birlikte olacağız. Kavga etmeyeceğiz, gerilimden toplumu uzak tutacağız. Gerilim, kavga olmasın. İstediğim bu benim. Niçin gerilim var? Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden" dedi.

'İSRAFIN BOYUTLARINI GÖSTERMEK İÇİN YAPTI'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye için ihtiyaç fazlası olarak kiralandığı öne sürülen araçları bir arada sergilemesine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İsraf. Yahu israf haramdır kardeşim. Ekrem bey, büyük bir parka kullanılmayan ama parası ödenen araçları topladı. Bu neyi gösterdi? Onların israfının boyutlarını göstermek için yaptı. Kul hakkı yemeyeceksin, insana saygı duyacaksın. Engelli vatandaşlarımızla onların sorunuyla ilgileneceksin. Bütün bunları yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Allah'a inancınız varsa, kula saygınız varsa, hepsinin üstesinden geleceğiz. Örnek mi? Ne oldu İstanbul'da? Seçim oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı. Neyse gittiler, sığındılar YSK'ya; kapalı kapılara ardında seçimi iptal ettiler. Sandılar ki CHP sokağa çıkacak. 'Yok' dedim arkadaşlara ben. 'Bu milletin adalet anlayışı var' dedim. 'Gideceğiz, vatandaşın vicdanına sesleneceğiz' dedim. Seçime gittik, 13 bin fark, çıktı 806 bin farka. Vicdan budur, toplumun vicdanı budur arkadaşlar. Sözüm AK Parti'li kardeşlerime değil devleti yönetenlere. Cumhurbaşkanıysan tarafsız olacaksın. Şimdi genel başkansın, eyvallah itirazım gene yok; ama bir genel başkan mahkemeye hakim tayin etmez."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.