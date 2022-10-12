Kılıçdaroğlu: Yeni Görüşmeler İçin Washington Dc'ye Geçiyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Yeni Görüşmeler İçin Washington Dc'ye Geçiyorum

12.10.2022 00:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Boston'daki temaslarından görüntüler paylaştı ve “Boston programımız çok verimli geçti. Şimdi yeni görüşmeler için Washington, DC'ye geçiyorum. İnsan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, yatırımcılar, sektör birlikleri ve sendikalar ile çalışma toplantıları gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Boston'daki temaslarından görüntüler paylaştı ve "Boston programımız çok verimli geçti. Şimdi yeni görüşmeler için Washington, DC'ye geçiyorum. İnsan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, yatırımcılar, sektör birlikleri ve sendikalar ile çalışma toplantıları gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD programı sürüyor.

Kılıçdaroğlu, Boston temaslarından görüntüleri  sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımında, "Boston programımız çok verimli geçti. Şimdi yeni görüşmeler için Washington, DC'ye geçiyorum. İnsan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, yatırımcılar, sektör birlikleri ve sendikalar ile çalışma toplantıları gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şunları şöyledi:

"Siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. İkinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. Demokrasinin olduğu yerde bilim de gelişiyor. Ayrılıkları gayrılıkları bitirirsek bilimde, teknolojide, sanatta, düşüncede dünyaya ilham veren gençlerimiz ortaya çıkar."

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Kaynak: ANKA

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