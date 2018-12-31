Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Yeni Yılı Kutladı

Kılıçdaroğlu Yeni Yılı Kutladı

14 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda tüm vatandaşlara mutluluk ve sağlık dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda tüm vatandaşlara mutluluk ve sağlık dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, yeni yılı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'un ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Twitter, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı Jackie Chan Filmindeki Cinsel İlişki Sahnesi Ortalığı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:08:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Yeni Yılı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]