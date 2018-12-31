Kılıçdaroğlu Yeni Yılı Kutladı
14 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda tüm vatandaşlara mutluluk ve sağlık dileğinde bulundu.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, yeni yılda tüm vatandaşlara mutluluk ve sağlık dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından, yeni yılı kutladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'un ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:54 Kaynak: AA
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