Kılıçdaroğlu Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Kınadı
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçunun işlendiğini kaydederek, "İslamofobi'nin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz" dedi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Yeni Zelanda
'da insanlığa karşı büyük bir terör suçunun işlendiğini kaydederek, "İslamofobi'nin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 49 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı iki camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendiğini belirterek, "Yeni Zelanda'da camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı! Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
"İSLAMOFOBİ'NİN BÜYÜTÜLMESİ KARŞISINDA ÇARESİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"
Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp, barış içinde yaşamaya davet ederek, "İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
(Seda Kahramantürk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:26 Kaynak: İHA
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