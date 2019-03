Kılıçdaroğlu: Yeni Zelanda, İnanç Üzerinden Siyasetin Tehlikeli Sonuçlar Doğuracağını Gösteriyor (2)

'HUZURU YENİDEN TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'nın ardından Tekirdağ'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.

'HUZURU YENİDEN TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'nın ardından Tekirdağ'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Miting öncesinde meydanda toplanan kalabalığa Yeni Zelanda'da camide yapılan katliam nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye'yi hep birlikte aydınlığa çıkarmak zorunda olduklarını vurguladı. Ülkede huzurun yeniden tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan kılıçdaroğlu, "Kavgadan, kinden, öfkeden bir şey çıkmaz. Bugün Türkiye nereden bakarsanız bakın iç politikada da, dış politikada da, eğitimde de, tarımda da, işsizlikte de, istihdamda da büyük sorunlar yaşıyor. Bütün mücadelem, bu ülkede herkes huzur içerisinde yaşasın. Bütün mücadelem bu. Her evde bereket olsun, her evde huzur olsun, kavgadan bir şey çıkmaz. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Ama hizmet yarışını bir kenara atıp, kinle öfkeyle yola çıkıp insanları karalayarak, kötüleyerek, naylon bir sürü suçlamalar bularak, insanları bir şekilde siyasetin dışına nasıl atarım diye çaba harcayarak siyaset yapamazsınız, ülkeyi aydınlığa çıkaramazsınız." dedi.



'17 YIL SONUNDA VATANDAŞ SOĞAN KUYRUĞUNA GİTTİ'



Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirdiği konuşmasında şöyle dedi:



"Bir yıl değil, 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil 17 yıldır tek başına yönetiyorlar. 17 yıl sizden vergi istediler vergi ödediniz. 17 yıldır sizlerin vergileriyle geçmişte kurulan fabrikaları tek tek sattılar ve bundan da 70 milyar dolar para aldılar. Borç gırtlağa kadar dayandı. Devletin borcu var, çiftçinin borcu var faiziyle beraber erteliyorlar, esnafın borcu var, sanayicinin borcu var. Herkes borç batağında. Trilyonlarca lira vergi aldın. 70 milyar dolar özelleştirme geliri aldın. Dünyanın borcunu edindin. 17 yılın sonunda vatandaş nereye geldi, soğan kuyruğuna gitti. Bir de milletin aklıyla dalga geçtiler, bu kuyruk 'varlık kuyruğu' diye. Varlıklı adam 1 kilo domates, soğan almak için kuyruğa mı girer, milleti mi kandırıyorsunuz siz. Ama demokratik yollarla bütün bu sorunları aşacağız. Yeni bir baharı hep beraber getireceğiz. Umutsuzluk bizim kitabımızda yok. Hep beraber huzur içinde Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bizim görevimiz. Kime karşı, bayrağımıza karşı, vatanımıza karşı, çocuklarımıza karşı borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için yeniden inşa edeceğiz" dedi.



'FABRİKALARI SATTILAR'



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin pamuk, buğday, incir ihraç edip, fabrika kurduğuna vurgu yaparak, "Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikaların hemen hemen tamamı, SEKA'ları alın, Sümerbank'ı alın, TARİŞ'i alın, Çaykur'u alın, Fiskobirliği alın, TMO'yu alın, Etibank'ları alın domates, tütün, pamuk sattılar ve bu fabrikaları kurdular. Bu fabrikalarda binlerce işçimiz çalıştı. Şimdi fabrikaları sattılar o parayla domates, soğan, patates alıyoruz. Kimi kazandırıyoruz başka ülkelerin çiftçisini. Şimdi düşünün Yunanistan komşunuz. Yunanistan'dan pamuk alıyoruz 115 milyon dolarlık geçen sene. 13 milyon dolarlık tütün aldık, 15 milyon dolarlık buğday satın aldık. Trakya'nın bereketli ovalarına bakın, Konya'ya bir ara buğday deposu derdik. Şimdi saman, buğday ithal ediyoruz. Patates, Fasulye aklınıza ne gelirse. Niçin? Hangi gerekçeyle. Çiftçi desen var, toprak desen var, deniz desen var, su desen var, çalışkan insanlar desen hepsi var. Neden ithal ediyoruz? Şimdi diyorlar ki Türkiye'nin beka sorunu var. Beka sorunu ne demek önce onu anlatayım. Bir ülke geleceği konusunda endişeye düşerse, bir ülke geleceği konusunda ciddi sorunlarla karşılaşacağını düşünürse bir beka sorunum vardır diyebilir" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN KALKINMA PLANI YOK'



Almanya'nın Avrupa'nın en güçlü ülkesi olduğunu söyleyen Kılaçdaroğlu, "Ama Almanya baktı Çin ve Hindistan'da ücretler çok düşük, üretilen mallar çok ucuza Avrupa'ya geliyor. Almanya baktı ki benim beka sorunum var, üretimde beka sorunum var, geleceğimden bir beka sorunum var ve ben Çin'in, Hindistan'ın ürettiği maliyetten daha düşük maliyette ve daha kaliteli mallar üretmeliyim dedi ve sanayide 4.0 dedi. Yani birbiriyle konuşan, anlaşan robotlar. Asgari ücret yok, grev yok, toplu sözleşme yok, sosyal yardım yok, makine, basıyorsun düğmeye 48 saat, 60 saat, 100 saat günün 24 saati çalışıyor. Böylece Çin'le, Hindistan'la rekabet edebildi ve bütün dünyaya örnek oldu. Sanayide 4.0. Bunu ne zaman yaptı? Planlamayla yaptı. Ne zaman planladı bunu? Baktı ki Çin'de, Hindistan'da, Güney Kore'de büyük gelişmeler var o zaman ben de önlem almalıyım dedi plan yaptı. Peki ben size bir soru sorayım; Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalkınma Planı var mı? Maalesef yok. 2018'de son kalkınma planının süresi doldu. Kalkınma planı yok. Yani elin oğlu hangi ülkeyi düşünürseniz planlaması var, önümüzdeki 50 yılın, 30 yılın, 60 yılı, 100 yılı planlıyor biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz." dedi.



"AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"17 yıl ne istedilerse verdin kardeşim. Oy dedin oy verdin, vergi dedin verdin, babalarının dedelerinin kurduğu fabrikaları sattılar, bir de üstüne borç aldılar, şimdi seni soğan kuyruğuna soktular. Şimdi ne yapacaksın kardeşim? Elini vicdanına koyacaksın sandığa gideceksin, dur artık yeter diyeceksin. Gırtlağa kadar geldi çocuklarım işsiz diyeceksin. İşsizlik, bütün kötülüklerin anası olan işsizlik. Üniversiteyi bitiren binlerce çocuğumuz var, milyonlarca çocuğumuz var işsiz. En son işsizlik rakamları açıklandı, 7-7.5 milyona dayanıyor işsiz sayımız. Taşı sıksa suyunu çıkaracak, gencecik fidan gibi çocuklarımız, üniversiteyi bitirmiş çocuklarımız yıllardır işsiz. Beylerin çocukları işsiz değil, beyler işsizliğin, yoksulluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Bunu ben kabul etmiyorum. Benim vicdanım bunu kabul etmez. O nedenle Ak Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, senin artık yeter demen lazım."



'İŞSİZLİĞİ, ÜRETİMLE ÖNLEYEBİLİRSİN'



Dünyadaki tüm iktisarçıların ortak görüşünün üretim ile işsizliğin önlenebileceği yönünde olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "İşsizliği çözmenin bir yolu vardır; üreteceksiniz, çalışacaksınız, alın teri dökeceksiniz. Yani üreten Türkiye olacak, tüketen değil. Fabrikada üreteceksiniz, tarlada üreteceksiniz, hizmet üreteceksiniz, bilimde üreteceksiniz hayatın her alanında üreteceksiniz. Ürettiniz mi Türkiye güçlü olur, söz sahibi olur, herkesin işi olur, her evde huzur olur, mahallede huzur olur, Türkiye'de huzur olur, bölgenin en büyük gücü olursunuz. Ürettiniz mi bütün dünya size saygı duyar. Tarlada üretmiyoruz, ithalat olmadan üretim yapamıyoruz. Şimdi kalkmış diyor ki bize oy verin. Ne yaptın da size oy vereceğiz? 2002'den 2019'a kadar en az 20 sefer işsizlikle mücadele programı açıklandı. İstihdam büyüteceğiz. Ne oldu her seferinde işsiz sayısı arttı. Yönetemiyorlar, yönetme güçleri yok" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, İstanbul'da belediye başkan adayları Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda 150 bin kişiye istihdam yaratacağını söylediğini belirterek, şöyle dedi:



"Eyvallah. Devasa bir İstanbul, nüfusu pek çok ülkeden fazla olan İstanbul. 150 bin kişilik istihdam yaratacağım dedi. Arkadan Binali bey, Binali Yıldırım, 'Efendim olur mu, istihdam sorununu çözmek belediyelerin işi değildir" diye açıklama yaptı. Peki kimin işi? Ona göre hükümetin işi. Hükümet çözdü mü? Hayır. O hükümetin başında kim vardı? Binali Yıldırım vardı. Niye çözmedin kardeşim. Sonra baktı ki bu iş olmuyor, o da bir açıklama yaptı. 'Efendim ben belediye başkanı olursam 500 bin kişiye istihdam yaratacağım.' Tam komedi. Gerçekten tam bir komedi. Kardeşim bakanlık, başbakanlık yaptın, niye istihdam yaratmadın da Ekrem İmamoğlu onu söyledikten sonra 'Ben de istihdam yaratacağım' dedin. Niye yapmadın? En yetkili yerdeydin, başbakandın, bütün bütçe senin emrindeydi. İstediğin yere fabrika kuruyordun, istediğin kişiyi işe alıyordun, niye yaratmadın ?"



Kılıçdaroğlu, mitingin ardından eski Tekirdağ fotoğraflarının sergilendiği Balaban Müzesi'ni ziyaret etti. Müze yanındaki bir evde oturan Keskin ailesinden çay daveti alan Kılıçdaroğlu, aileyi ziyaret çay içip, bir süre sohbet etti.



Gurbet GÖKÇE-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-





Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ödemelerini Alamayan Oyuncular Maça Çıkmama Kararı Aldı

Maskeli Beşler' Adlı Hırsızlık Çetesinin 4 Üyesi Tutuklandı

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak