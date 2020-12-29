Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti - Son Dakika

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nin I. Olağan Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Babacan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

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