Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti
29.12.2020 22:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Ali Babacan'ı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Ali Babacan'ı tebrik etti.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nin I. Olağan Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Babacan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.
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