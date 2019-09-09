Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış...

Törene katılan vatandaşlar
Konser verilmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi
Sadri Alışık'ın konuşması
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın konuşması
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediye takdimi
Kurdela kesimi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.