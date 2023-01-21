Kılıçdaroğlu: "Yeter, Söz Milletin' Dedik. 14 Mayıs Gelince, 'Yeter, Söz Milletin Olacak" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Yeter, Söz Milletin' Dedik. 14 Mayıs Gelince, 'Yeter, Söz Milletin Olacak"

21.01.2023 14:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihi için 14 Mayıs’ın işaret edilmesi ile ilgili soruya; “14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de ‘Yeter, söz milletin’ dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak” karşılığını verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihi için 14 Mayıs'ın işaret edilmesi ile ilgili soruya; "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter, söz milletin' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

"ÇÜRÜYEN BİR YAPI VAR"

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Türkiye'yi, dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de sordular. Bütün sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdim. Şunu söyledim: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var, çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke. İyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışındaysa da… O kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlette liyakati sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

"SÖZ MİLLETİN OLACAK"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel af ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra, benim bu konudaki düşüncelerimi ifade etmem lazım" yanıtını verdi.

Seçim tarihi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Mayıs'ı işaret etmesi ile ilgili soru karşısında Kılıçdaroğlu; "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter, söz milletin' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Yeter, Söz Milletin' Dedik. 14 Mayıs Gelince, 'Yeter, Söz Milletin Olacak' - Son Dakika

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