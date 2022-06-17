Kılıçdaroğlu: "Yks 2022'de Ter Dökecek Olan Sevgili Gençler; Hayallerini Kurduğunuz Bölümlere Yerleşmenizi Diliyorum.

"YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

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