Kılıçdaroğlu: Yola çıktım Türkiye'yi barıştıracağım ve huzuru getireceğim (5) - Son Dakika

'HEP BERABER GÜZEL VE HUZUR DOLU BİR TÜRKİYE'DE YAŞAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda bin 200 partilinin katıldığı yemekli toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu ancak çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığını kaydetti. Sorunları beraber çözüme kavuşturacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir toplantıda dediler ki, çok geç kaldınız Diyarbakır 'a gelmekte. Haklılar tabi çok geç kaldık. Dolaysıyla Diyarbakır'da oyumuzun düşük olması temel nedeni kabahat bizde, buralılarda değil. Aslında affedin diye buraya geldik, geçmişte eksik ve yanlışımız oldu. Önemli olan hataları ve yanlışı görmek. Şimdi de onu telafi etmeye çalışıyoruz. Bu yemek de telafi edilmesinin bir parçasıdır. Hep beraber güzel ve huzur dolu bir Türkiye'de yaşayacağız. Yola çıktım Türkiye'yi barıştıracağım ve huzuru getireceğim. Özellikle Diyarbakır'ın büyük bedeller ödediğini biliyorum. Gözyaşları, insanların evlerinde huzur dolu oturmadığı günler var. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Dolaysıyla geçmişi bir şekilde unutmadan hafızalarımızda diri tutarak güzel bir gelecek inşa etmek için mücadele etmeliyiz. Geçmişten ders alarak daha güzel bir geleceği inşa etmeliyiz. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz ve kazanıyorsunuz ama karşılığını alamazsanız o zaman ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Mezopotamya coğrafyasındayız, çok bereketli bir coğrafya buğdayın kökeni burada zaten. Ama binlerce çocuk açsa bu coğrafyada o zaman temel bir sorun var demektir."'EVLADINI AÇ YATAĞA YATIRAN BİR ANNENİN DRAMINI HEPİMİZİN HAFIZASINDA TUTMASI LAZIM'

21'inci yüzyılın Türkiye'sinde binlerce işsizin olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu çözmek için yola çıktık zaten. Bu sorunu çözmezseniz siyaset yapmanın anlamı yok. Biz aile destek sigortasıyla yoksulluğun sorununu da gidermek istiyoruz. Bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Evladını aç yatağa yatıran bir annenin dramını hepimizin hafızasında tutması lazım. 21'inci yüzyılın Türkiye'sine bunlar yakışmıyor. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Kavgalardan, ayrıştırmadan ve kutuplaşmadan bıktık. Bunları da bırakmamız lazım, kucaklaşma ve helalleşme varken niye kavga ediyoruz. Bütün bunları değiştireceğiz. Allah'ın izniyle ve sizlerin destekleriyle. 6 milyon 300 bin genç ilk defa sandığa gidecek ve oy kullanacak. Gençlerde bir numara Şanlıurfa sonra da Diyarbakır. Dolayısıyla gençler önümüzdeki siyasetin kilometre taşını belirleyecek. İlk kez sandığa gidecekler. Çünkü onlar yeni bir yapı görmediler. Aynı kişiyi, yönetimi ve otoriter yapıyı gördüler. Artık twit bile atamıyorlar, acaba birisi sosyal medyada bir şey paylaşırsam başım belaya girer mi diye düşünüyorlar. Gençlere söz veriyorum Allah'ın izniyle bizim iktidarımızda en rahat bu kardeşinizi eleştireceksiniz. Bileceksiniz ki başına hiçbir bela gelmeyecek" diye konuştu.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, -