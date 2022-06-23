Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)

23.06.2022 16:20
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin rozet takma etkinliğinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin rozet takma etkinliğinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Aydın milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu ülke bugün yaşananları hak etmiyor. Daha güzel bir Türkiye inşa etme ihtiyacımız var. Adaletin yerlerde süründüğünü biliyorum. Hak, hukuk ve adaletin olmadığı bir ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Adalet için sizlere söz veriyorum. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz" dedi.

Millet İttifakı'nın göreve gelmesi halinde yapacaklarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın ve medya üzerinde baskılar var. Baskı nereden ve kimden gelirse gelsin asla diz çökmeyeceğimin sözünü veriyorum. Onların feriştahı da gelse diz çökmeyeceğiz. Bizim Kuvayımilliye geleneğinden geldiğimizi bilmiyorlar. Üreten, çalışan, alın teri döken herkesin kazanmasını istiyoruz. Çiftçi kadın 'Biz zarar etmiyoruz batıyoruz' diyorsa çanlar çalıyor demektir. Millet İttifakı'nda 6 lider demokrasi, kadın erkek eşitliği, bozulan sistemin düzelmesi için bir arada. İstanbul Sözleşmesi en kısa sürede yeniden hayata geçsin, diye bir aradayız. Millet İttifakı üzerinde eleştiriler var ama ne yaparlarsa yapsınlar demokrasiyi getirmekte kararlıyız" diye konuştu. 'HERKES ÜRETECEK, HERKES KAZANACAK'Türkiye'de 10 milyonu aşkın işsiz bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aynı evde oturan baba da çocuklar da işsiz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. İlk işimiz üreten güçlü Türkiye. Fabrikada, tarlada herkes üretecek, herkes kazanacak. Kanun hükmünde kararnameler ile pek çok insanı haksız yere devlet kurumlarından, üniversiteden attılar. Hocalarımızın bir kısmı yurt dışına gitti. Barış akademisyenlerini en kısa sürede üniversitedeki kürsülerine döndüreceğiz. Haksız yere hapiste olanlar var. Avukatlar, harp okulu öğrencileri var. İçeride gezi hareketinin mağdurları var. Kadınlar var içeride. Bu ülkeye adaleti mutlaka getireceğiz. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum" dedi. ÇERÇİOĞLU: KALİTELİ HİZMET İÇİN YENİ BİNABüyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise töreni gerçekleştirdikleri 11 bin metrekarelik Tariş alanının sahilde boş kalan arazilerden olduğunu belirterek, "Gönlüm buranın bir beton yığını olmasına el vermedi. Kamulaştırdık ve sizin paranızla vergilerinizle 26 milyon liraya bu yatırımı yaptık. Buraya ne yapılacağını sizlere sorduk. Oylama sonucunda en büyük sorunun otopark olduğunu söylediniz. Yer altına kapalı otopark yaptık. Alanın 8-9 dönümü yeşil alan. Daha kaliteli hizmet için yeni bir hizmet binası inşa ettik. Daha yapacaklarımız var. Önümüzdeki dönemde daha çok proje üreteceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.Kuşadası Belediye Başkanı Günel de "3 yılda 2 milyon metrekare alt ve üst yapı yatırımı yaptık. Lokal değil bölgesel çözümlerle projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal donatı alanları taziye, kültürel spor alanları, kütüphaneler, kreşler, engelsiz yaşam alanları ile beraber yeni kuşağın taleplerine yanıt veriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Kuşadası Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin otizm destek merkezi, çocuk gelişim merkezi ve tenis parkının temel atma töreni gerçekleştirildi ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi yeni hizmet kompleksinin kurdelesi kesilerek toplu açılış töreni yapıldı.KUŞADASI ÇEVRE PLATFORMU'NDAN TEPKİÖte yandan törenin ardından hizmet binasının karşısında Kuşadası Çevre Platformu üyeleri, 'Her yer beton ve rant', 'Kuşadası'nda turistten çok müteahhit var', 'Park olacaktım, otopark oldum', 'Kuşadası değil beton adası' yazılı pankartlar açarak, tepki gösterdi. Törene katılanlar ile platform üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Nevra UÇKAÇ- Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı Kılıçdaroğlu: Onların Feriştahı da Gelse Diz Çökmeyeceğiz. Bizim Kuvayı Milliye Geleneğinden Geldiğimizi Bilmiyorlar Kılıçdaroğlu: Onların Feriştahı da Gelse Diz Çökmeyeceğiz. Bizim Kuvayı Milliye Geleneğinden Geldiğimizi Bilmiyorlar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3) - Son Dakika
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