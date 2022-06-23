Konuşmanın ardından Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, günün anısına Kılıçdaroğlu'na adalet heykeli hediye etti. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan Didim Kültür Merkezi'nin temel atma töreni, protokolün birlikte butona basmasıyla gerçekleşti. Ardından katılımcılar Didim Amfi Tiyatro'nun açılış kurdelesini birlikte kesti. Kılıçdaroğlu programın ardından Aydın'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (4) - Son Dakika

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