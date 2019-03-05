Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Yörükler Barışın, Huzurun Teminatıdır" - Mersin

Kılıçdaroğlu: "Yörükler Barışın, Huzurun Teminatıdır" - Mersin

12 dakika önce

- Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleri ile buluşma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

- Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleri ile buluşma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:37 Kaynak: AA

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