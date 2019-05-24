Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini yok hükmünde saymıştır

Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini yok hükmünde saymıştır

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin yayımlanan gerekçeli kararla ilgili, "YSK, o kararla kendisini yok hükmünde saymıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini yok hükmünde saymıştır, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin yayımlanan gerekçeli kararla ilgili, "YSK, o kararla kendisini yok hükmünde saymıştır" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen 'Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi Ankara Etkinlikleri' programına katıldı. Kılıçdaroğlu, genel merkez binasının bahçesinde, 81 ilden gelen gençlerin okçuluk, jimnastik, karakucak güreşi, halk dansları, basketbol, satranç, atletizm, halter gösterilerini izledi. Etkinliklerin ardından bahçeye 81 ilden ve Selanik'ten getirilen topraklarla '100'üncü Yıl Onur Çınarı' dikildi. Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte çınarın dibine toprak döktü.  
CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararını soran basın mensuplarına, "Hangi gerekçeli karar? YSK, o kararla kendisini yok hükmünde saymıştır" yanıtını verdi. 


- Ankara
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:36 Kaynak: DHA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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