Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Ysk'nın Kendi İnternet Sitesinde 1 Nisandan İtibaren Ekrem İmamoğlu Seçilmiş...

Kılıçdaroğlu: "Ysk'nın Kendi İnternet Sitesinde 1 Nisandan İtibaren Ekrem İmamoğlu Seçilmiş...

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:25 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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