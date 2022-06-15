Kılıçdaroğlu: "Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz"

15.06.2022 18:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017’de Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 5’inci yıldönümünde; "Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz. Adalet Yürüyüşü 5 yaşında" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci yıldönümünde; "Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz. Adalet Yürüyüşü 5 yaşında" mesajını paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci yıldönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN SONUNA YAKLAŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu paylaşımına; "Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz. Adalet Yürüyüşü 5 yaşında" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Adalet Yürüyüşü'nü neden başlattığına ilişkin 2017'de dile getirdiği; "Bu ülkede birlikte yaşayacaksak zorunlu olan adalet, adalet olmadığı bir yerde devlette olmaz adaletin olmadığı bir yerde insan da olmaz o nedenle adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Bu ülkenin geleceği için çocuklarımızın geleceği için mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgili yok, bu yürüyüş uzun bir yürüyüştür, bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür" sözlerine de yer verildi.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ BİR İLKTİ BU TOPRAKLARDA"

Videoda ayrıca sanatçı Rutkay Aziz'in Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin şu anlatımı da ses olarak yer aldı:

"Adalet yürüyüşü bir ilkti bu topraklarda, Milli Mücadele için İstanbul'dan Anadolu'ya koşanların, emperyalizme dur diyenlerin izinden bu kez Anadolu'dan İstanbul'a yürüyordu adalet diyen insanlar… Öyle sıcaktı ki cehennemi andırıyordu, nefes almak bile çok zordu, akıttıkları her bir damla ter bir sessiz çığlığın simgesiydi."

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Ankara'dan İstanbul'a yapılan yürüyüşten kesitler yer alırken yürüyüşün son günü olan 9 Temmuz 2017'de İstanbul Maltepe'de yapılan Adalet Mitingi'nden görüntülere de yer verildi. Videoda son olarak Kılıçdaroğlu'nun, 21 Mayıs 2022 tarihinde CHP tarafından İstanbul'da düzenlenen Milletin Sesi Mitingi'nde yaptığı konuşmanın şu kısmına yer verildi:

"Yaklaşık 5 yıl önce bu meydandaydım, Ankara'dan İstanbul'a milyonlarla yürümüş ve 9 Temmuz 2017'de bu meydanda milyonlarla buluşmuştum ve o gün; 'Kimse o yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır' demiştim. 5 yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşümüzün finaline yaklaşıyorum, az kaldı bu kentin bu meydanlarında, sokaklarından, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde kucaklaşacağız. Meraklanmayın az kaldı."

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Yürüyüşümüzün Sonuna Yaklaşıyoruz. Anlamaya, Dinlemeye, Çözüm Üretmeye; Bir Arada, Kardeşçe Yaşamı İnşa Etmeye Geliyoruz' - Son Dakika

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