Kılıçdaroğlu: "Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (6)

"Yarının Türkiyesinde ne istiyoruz. Dedik bir, Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Partili cumhurbaşkanı olur mu?"

"Yüzde 10 seçim barajı kalksın diyoruz. Yüzde 3 olsun. onun üzerinde mutabakat sağladık"

"Yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız"

"Torba kanun uygulamalarına da son vereceğiz"

"Bütçe hakkı kutsal bir haktır. Bütçe hakkı devredilemez"