Kılıçdaroğlu: "Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun"

01.03.2022 16:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (6)

"Yarının Türkiyesinde ne istiyoruz. Dedik bir, Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Partili cumhurbaşkanı olur mu?"

"Yüzde 10 seçim barajı kalksın diyoruz. Yüzde 3 olsun. onun üzerinde mutabakat sağladık"

"Yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız"

"Torba kanun uygulamalarına da son vereceğiz"

"Bütçe hakkı kutsal bir haktır. Bütçe hakkı devredilemez"

Kılıçdaroğlu: Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun
Kılıçdaroğlu: Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun
Kılıçdaroğlu: Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun

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CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Yüzde 10 seçim barajı kalksın yüzde 3 olsun" - Son Dakika
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