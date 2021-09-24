KILIÇDAROĞLU ZİRAAT ODASI VE MUHTARLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU ZİRAAT ODASI VE MUHTARLARI ZİYARET ETTİ
24.09.2021 11:02
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de bir otelde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de bir otelde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret etti. Selamet Partisi kurucularından Mali Müşavir Nevzat Demir'e evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre önce vefat eden Rize eski Belediye Başkanı Hızır Hop'un ailesine taziye dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu bir otelde düzenlenen kanaat önderleri buluşma programının ardından Rize'den ayrıldı.
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