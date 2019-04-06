Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Ziyaret Etti, Daha Önce 1 Oy Çıkan Köyden 46 Oy Çıktı

Kılıçdaroğlu Ziyaret Etti, Daha Önce 1 Oy Çıkan Köyden 46 Oy Çıktı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önceki seçimlerde CHP'ye 1 oy çıkan köyden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası 46 oy çıktı.

Kılıçdaroğlu Ziyaret Etti, Daha Önce 1 Oy Çıkan Köyden 46 Oy Çıktı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önceki seçimlerde CHP'ye 1 oy çıkan köyden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası 46 oy çıktı.

31 Mart seçimleri öncesi Bursa'ya 3 kez gelen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2.ziyaretinde Gemlik ilçesine de uğradı. Kılıçdaroğlu, Umurbey'de Celal Bayar'ın kabrini ziyaretinin ardından partisine sadece 1 oyun verildiği Fevziye Köyü'ne de gitti.

Burada vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu lokma hayrına da katılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde sadece bir oyun çıktığı ve muhtemelen CHP'nin sandıkta görevlendirdiği kişinin attığı 1 oy, 31 Mart seçimlerinde 46'ya çıktı. Fevziye'de vatandaşlar, CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertarslan'a 46 oy verdiler. AK Parti'nin köydeki oyu 150 olurken, ziyaretin oyların patlama yapmasında etkili olduğuna dikkat çekiliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:27 Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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