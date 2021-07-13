Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi seven insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki gün sonra FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu, 15 Temmuz sonrasında darbe girişiminin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması adına kurulan komisyonun hala raporunu yayımlamadığını söyledi.

Raporun korkudan yayımlanmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, rapordan vatandaşın haberdar olmasının istenmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz." dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Neymiş, uçakları satacak mışım. Vallahi de satacağım billahi de satacağım. Söke söke alacağım ve satacağım. Sadece uçakları değil, o garaja koyduğun her birisi milyon dolar olan o pahalı arabaların tamamını satacağım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok." dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Senin gibi devlet yönetmekten benim haberim yok ama devlet yönetmenin şu olduğunu çok iyi bilirim; vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermenin devlet görevi olduğunu bilirim. Saray ve beslemelerinin tamamının işine son vereceğim. Öyle 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş... Bunların da tamamını bitireceğim. Gelecekler, milletin sırtına kene gibi çöreklenecek, milletin kanını emecekler, bunun adına da 'devlet yönetimi' diyecekler. Batsın sizin anlayışınız. Böyle devlet yönetimi mi olur?" sözlerini sarf etti.

"Ekonomiyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçakla mı?" diye sorduğunu belirterek, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de tarifeli uçaklarla gezdiğini ve Türkiye'yi kıskanmadığını kaydetti.

Parayla itibar olmayacağını, israfla hiç itibar olmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İtibarın stratejik bir akıl olduğunun farkında bile değiller. Sen adaletli davrandığın zaman sana herkes itibar gösterir. Namuslu olduğun zaman, harama el uzatmadığın zaman itibarın olur, gücün olur, kuvvetin olur. Sen bu güzel memleketi kimlere teslim ettin? Bu memleketin şanlı bayrağını rüşvet almış kişilerin eline teslim ettin. Hangi devlet rüşvet almış bir kişiyi büyükelçi tayin eder ve kendi devletinin bayrağını ona emanet eder? Böyle bir devleti bana göster. Bu ülkenin tank palet fabrikasını Katar ordusuna teslim ettin. Bu memlekette tank üretilmesin diye koskoca fabrikayı birilerine peşkeş çektin. Katar ordusuna bu devletin tüm sırlarını teslim ettin. Kalkmış bir de 'Biz size devleti teslim edemeyiz' diyor. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. Yüzün hiç kızarmıyor mu? Sadece aylık ortalama ödenen faiz 1 milyar 800 milyon dolar. Süleyman Şah türbesini kendi topraklarından kaçırdın, toprağını düşmana teslim ettin sen. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarını terk eden, kaçanlar, bayrağını indirenler bunlardır. 'Yerli ve milliyiz' diyorlar. Ne yerlisiniz, ne de milli. Siz ahlaksızsınız. Kendi toprağını terk eden adama ahlaklı denir mi? Can verilir, baş verilir ama o toprak terk edilmez."

"Erdoğan dönemi ülkeye ciddi hasarlar vermiştir"

Kılıçdaroğlu, devletin en büyük ihalelerinin belli kişilere verildiğini, rüşvet alanların, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu baronlarının korunduğunu, adaletin onlara teslim edildiğini ileri sürdü.

Brezilya'dan getirilen tonlarca uyuşturucu maddenin Türkiye'de yakalandığını ancak soruşturma dahi açılmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "burada kimlerin korunduğunu" sordu.

Devlette liyakatin bitirildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Devletin bürokrasisi saray beslemelerine teslim edildi. Erdoğan; daha acı olanı ise sen sahip olduğun haram mal varlığı dolayısıyla tehdit edildin ve kendini Trump'a teslim ettin. Bir telefonla papazı serbest bıraktın. Sana mektup yazdı, açıkça 'aptal olma' dedi, sen sesini bile çıkartmadın. Benim ağırıma gidiyor. 30 milyon 500 bin dolar lobilere para ödediler sırf Trump, Erdoğan'ı desteklesin diye. Erdoğan dönemi bitmiştir, Erdoğan dönemi ülkeye ciddi hasarlar vermiştir. Biz bu ülkeyi seven insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Memleketi sen bize teslim etmeyeceksin, millet teslim edecek. Bu millet, Millet İttifakı'na iktidarı teslim edecektir, buna inanıyorum." diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kimliği, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun herkesi kucaklayacaklarını dile getirdi.

"Bu ülkeye baharı getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir evladımız geleceğini yurt dışında aramayacak. Biz onun eleştirilerinden ders çıkarmaya çalışacağız. Despot, baskıcı olmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Nasıl bir cumhurbaşkanı?) 83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Kendisinin ve ailesinin yaşamı ile topluma örnek bir cumhurbaşkanı. Harcanan her kuruşun hesabını milletine veren bir cumhurbaşkanı. Soruna insanca eğilen, kaynakların sağlıklı kullanılıp kullanılmadığına bakan, saygılı bir cumhurbaşkanı. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen, onurlu ve dik duran bir cumhurbaşkanı. Güç eline geçtiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı, gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz cumhurbaşkanı budur. Tüm vatandaşlardan isteğim; sandığa gittiğiniz zaman vicdanınızın sesini dinleyin. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Millet İttifakı'na iktidarı millet verecektir. Millet, iktidarı bize verdiğinde onun önünde hiçbir güç duramayacaktır. Bunun en somut örneğini İstanbul göstermiştir."

(Bitti)