Kılıçdaroğu: YEP'i IMF hazırlattı
24 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günü Bakan Albayrak tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı'nı eleştirdi ve IMF tarafından hazırlatıldığını iddia etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günü Bakan Albayrak tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı'nı eleştirdi ve IMF tarafından hazırlatıldığını iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:21
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