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Kılıçdaroğu: YEP'i IMF hazırlattı

24 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günü Bakan Albayrak tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı'nı eleştirdi ve IMF tarafından hazırlatıldığını iddia etti.

Kılıçdaroğu: YEP'i IMF hazırlattı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günü Bakan Albayrak tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı'nı eleştirdi ve IMF tarafından hazırlatıldığını iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:21 
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