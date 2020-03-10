Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdroğlu: 'Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır' - Son Dakika

Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdroğlu: Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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