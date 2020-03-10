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Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
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