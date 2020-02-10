Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu - Son Dakika

Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü kısmen dondu.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü kısmen dondu.
Suşehri ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 ile 20 dereceye kadar düştü. İlçede sınırı Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu. Bir çok kuş türünün konakladığı baraj gölünde, kuşların buzların üstünde beslenmeye çalışması görüntülendi.
(Nevzat Yücel/İHA)
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