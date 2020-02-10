Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu - Son Dakika

Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü kısmen dondu.

Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü kısmen dondu.

Suşehri ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 ile 20 dereceye kadar düştü. İlçede sınırı Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu. Bir çok kuş türünün konakladığı baraj gölünde, kuşların buzların üstünde beslenmeye çalışması görüntülendi.

(Nevzat Yücel/İHA)

Kılıçkaya, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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