Kılıçkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, mesire alanı ve sosyal tesisler su altında kaldı - Son Dakika
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Kılıçkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, mesire alanı ve sosyal tesisler su altında kaldı

07.06.2023 22:01

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı, yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu durum, barajın etrafındaki mesire alanı ve sosyal tesislerin su altında kalmasına neden oldu. Suşehri Belediyesi'ne ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı. Bölgede yaşayanlar, yağışlardan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Sivas'ta mart ayına kadar su azlığı nedeni ile kuraklık alarmı veren Kılıçkaya Barajı'nda son aylarda görülen yağışlar durumu tersine çevirdi. Suşehri ilçesinde yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın kenarındaki piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı.

SOSYAL TESİSİ SU BASTI

Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik baraj havzasında su seviyesinin yükselmesinin ardından Suşehri Belediyesi'ne ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı. İlçede yaşayanlar, yağışlardan dolayı memnun olduklarını belirtti.

"SU BOLLUĞU YAŞIYORUZ"

Bölgede amatör balıkçılık yapan Osman Gültekin, "3-4 ay öncesine kadar su bulunmayan barajda yağışların etkisiyle her yer suyla kaplandı. Halen de yağışlar devam ediyor. Çok şükür bu sene su bolluğu yaşıyoruz" dedi. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle taşkın riskine karşı barajın tahliye kapakları da 31 Mayıs'ta açılmıştı.

Kaynak: DHA
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Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

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