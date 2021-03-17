Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskrim İl Temsilciliği tarafından Eskrim Turnuvası düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskrim İl Temsilciliği tarafından '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Gediz Spor Salonu'nda 'U12-U14 Kılıç' kategorilerinde 33 sporcunun katılımıyla eskrim turnuvası düzenlendi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. - MANİSA