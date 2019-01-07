Son Dakika Haberleri: Kılıçlarla Sikkeleri İnternette Satarken Polise Yakalandı

Kılıçlarla Sikkeleri İnternette Satarken Polise Yakalandı

22 dakika önce

Amasya'da Osmanlı döneminden kalma olduğu tahmin edilen 4 kılıçla çok sayıda yüzük ve değişik dönemlere ait sikkeleri internette satışa çıkaran şahıs polisin takibine takıldı.

Kılıçlarla Sikkeleri İnternette Satarken Polise Yakalandı, System.String[]
Amasya'da Osmanlı döneminden kalma olduğu tahmin edilen 4 kılıçla çok sayıda yüzük ve değişik dönemlere ait sikkeleri internette satışa çıkaran şahıs polisin takibine takıldı.

Edinilen bilgiye göre, elinde tarihi eser bulundurduğu ve bir alışveriş sitesi üzerinden satış yaptığı ihbarı alınan M.K.'nin peşine düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şahsın evinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 adet metal obje ve 1 cami alemi tespit etti. El konulan eserler Amasya Müzesi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınıp sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.K.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa
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