Kılıçlarla Sikkeleri İnternette Satarken Polise Yakalandı

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5 Kilo Solucan Gübresi Alan Kadın, Gübreden Yüksek Verim Alınca 3 Milyon Solucan Üretti

Son Dakika! Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var