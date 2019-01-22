Son Dakika Haberleri: Kılıçsat' 2021'de Uzaya Fırlatılacak

Kılıçsat' 2021'de Uzaya Fırlatılacak

1 saat önce

'Kılıçsat' 2021'de uzaya fırlatılacakANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Kılıçsat'ın (Küp Uydusu) 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

'Kılıçsat' 2021'de uzaya fırlatılacak

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Kılıçsat'ın (Küp Uydusu) 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın AR-GE projesi olan Kılıçsat'ın, 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan projeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Otomatik tanımlama sistemi verileri toplanarak üniversitede kurulan yer istasyonuna gönderilecek. Uzay sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Milli ve yerli üretim küp uydu platformu ve yazılımları kullanılacak. Kılıçsat Küp Uydusunun 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor."
ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, Gümüş Uzay Savunma Havacılık(GUMUSH), Meteksan Savunma ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Ekonomi
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