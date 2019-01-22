Kılıçsat' 2021'de Uzaya Fırlatılacak
1 saat önce
'Kılıçsat' 2021'de uzaya fırlatılacakANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Kılıçsat'ın (Küp Uydusu) 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığını açıkladı.
'Kılıçsat' 2021'de uzaya fırlatılacak
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Kılıçsat'ın (Küp Uydusu) 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın AR-GE projesi olan Kılıçsat'ın, 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan projeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Otomatik tanımlama sistemi verileri toplanarak üniversitede kurulan yer istasyonuna gönderilecek. Uzay sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Milli ve yerli üretim küp uydu platformu ve yazılımları kullanılacak. Kılıçsat Küp Uydusunun 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor."
ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, Gümüş
Uzay Savunma Havacılık(GUMUSH), Meteksan Savunma
ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi
iş birliğiyle yürütülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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