Kilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesi

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerinin gözaltına alınan şüpheliye taktığı kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Yardım istenen AFAD
ekibi, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, işlediği suç nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin bileğine kelepçe taktı. Polis
merkezine götürülen ve ismi açıklanmayan şüphelideki kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Polisler, uzun uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Polis merkezine gelen AFAD görevlileri, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, şüpheliden çıkardı.
- Zonguldak