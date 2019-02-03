Son Dakika Haberleri: Kılık Değiştiren Suçlu Yangın Merdiveninde Yakalandı

Kılık Değiştiren Suçlu Yangın Merdiveninde Yakalandı

1 saat önce

Konya'da 5 ayrı suçtan 5 yıllık kesinleşmiş cezası olan kişi, polis ekiplerince yangın merdiveninde yakalandı.

Kılık Değiştiren Suçlu Yangın Merdiveninde Yakalandı, System.String[]
Konya'da 5 ayrı suçtan 5 yıllık kesinleşmiş cezası olan kişi, polis ekiplerince yangın merdiveninde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Suç Önleme Amirliği ekipleri, kaçakçılık ve benzeri 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 5 yıllık ceza almış, 2013 yılından bu yana firar olan Adem Günaydın'ın izini sürdü.

Yaklaşık bir aydır süren çalışmalar sonucu zanlının ikamet ettiği adresi tespit eden polis ekipleri, adrese gittiğinde Günaydın'ı bulamadı.

Polisin geldiğini önceden gören Günaydın, apartmanın yangın merdiveninin en üst katına çıkarak peruklu ve takma sakallı bir şekilde saklanmaya başladı.

Polis ekipleri Günaydın'ı saklandığı yerde yakaladı. Zanlı, Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Günaydın, daha sonra da cezaevine gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:42 Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Polis, 3. Sayfa
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